Twitter-Threads विवाद पर अमूल का कार्टून सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लिखा 'Elon-e- Jung'

Amul की ओर से मस्क और जुकरबर्ग के बीच चल रहे विवाद पर एक कार्टून शेयर किया गया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के ग्राफिक बॉक्सिंग रिंग में ग्लव्स पहने हुए एक मजेदार अंदाज में दिखाया गया है जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। (फोटो- अमूल/ इंस्टाग्राम)

अमूल की ओर से शेयर किया गया कार्टून

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Abhinav Shalya