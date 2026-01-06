कौन हैं अंबानी परिवार के ये दामाद? जो बिजनेस नहीं राजनीति में बने अमीर मंत्री, इस राज्य में रहे उप मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। अंबानी परिवार (Amabni Family), भारत का सबसे अमीर कॉरपोरेट घराना है। इस परिवार के सदस्य और कई रिश्तेदार बिजनेस में सक्रिय रहे हैं। जहां, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश और अनिल अंबानी अपने-अपने बिजनेस संभाल रहे हैं। वहीं, उनके बच्चे भी रिलायंस समूह की कई कंपनियों में बड़े पदों पर हैं। लेकिन, अंबानी परिवार के एक दामाद (Ambani Family Son-In-Law) ने बिजनेस से हटकर राजनीति में बड़ी जगह बनाई है।

दरअसल, सौरभ पटेल, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनका अंबानी परिवार से पारिवारिक संबंध है। वे धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणिकभाई अंबानी के दामाद हैं, उनकी शादी धीरूभाई की भतीजी से हुई है। खुद सौरभ पटेल ने चुनाव आयोग के सामने यह जानकारी दी थी। सौरभ पटेल, गुजरात सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर रह चुके हैं।

कैसे जुड़ा अंबानी परिवार से सौरभ पटेल का रिश्ता? साल 2014 में सौरभ पटेल ने चुनाव आयोग को बताया था कि अंबानी परिवार से उनका पारिवारिक संबंध है। दरअसल, उनकी शादी मुकेश अंबानी की चचेरी बहन इला अंबानी से हुई है और वे रमणिक भाई अंबानी के दामाद हैं, जो धीरू भाई अंबानी के भाई हैं।