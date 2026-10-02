280 लाख मीट्रिक टन माल की हैंडलिंग, अदाणी समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड, दिया बड़ा बिजनेस अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1 FY27) और सितंबर महीने के कारोबारी आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने कार्गो हैंडलिंग में शानदार दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है।

सितंबर 2026 में 11% का दमदार उछाल शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2026 के दौरान अदाणी पोर्ट्स ने कुल 46 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) कार्गो हैंडल किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि (YoY) के मुकाबले 11% ज्यादा है। इस शानदार बढ़त में सबसे अहम योगदान कंटेनर सेगमेंट का रहा, जिसमें सालाना आधार पर 15% की ग्रोथ दर्ज की गई।

पहली छमाही (H1 FY27) में 280 MMT का ऐतिहासिक आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2026) के आंकड़े कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। इस दौरान APSEZ ने कुल 280 MMT कार्गो हैंडल किया, जो कि सालाना आधार पर 15% की भारी-भरकम ग्रोथ है। कंपनी के पोर्ट्स पर इस छमाही में कंटेनर वॉल्यूम में 15% और ड्राई कार्गो (Dry Cargo) वॉल्यूम में भी 15% का तगड़ा इजाफा देखने को मिला है।