अदाणी ग्रुप ने खरीदी ली एक और पावर कंपनी, महारत्न कंपनी PFC के साथ किया सौदा; ये रही डिटेल

नई दिल्ली। अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी को मजबूत करने के लिए 4,700 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन योजना के लिए परियोजना इकाई को सुरक्षित करता है। शेयर परचेज एग्रीमेंट 6 अक्टूबर, 2026 को किया गया और लेनदेन उसी दिन पूरा हुआ, एईएसएल ने 7 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी।

कंपनी ने एसपीटीएल की 100 प्रतिशत इक्विटी को 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर नकद में अधिग्रहित किया। कोई नियामक या सरकारी अनुमोदन आवश्यक नहीं था। क्या है यह ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट? यह अधिग्रहण एईएसएल की 26 अगस्त की घोषणा के बाद हुआ है कि उसने ट्रांसमिशन परियोजना जीती है, जिसे महाराष्ट्र में 4,500 मेगावाट की नवीकरणीय और भंडारण क्षमता की निकासी का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसपीटीएल, जो 10 जुलाई, 2026 को स्थापित किया गया था, वह विशेष प्रयोजन वाहन है जिसके माध्यम से परियोजना विकसित की जाएगी।

फाइलिंग नाममात्र इक्विटी खरीद और अंतर्निहित बुनियादी ढांचे के निवेश के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर खींचती है। एसपीटीएल की अधिकृत और चुकता पूंजी केवल 1 लाख रुपये है और इसका कोई टर्नओवर इतिहास नहीं है, जो इसके हालिया स्थापना को दर्शाता है। 4,700 करोड़ रुपये की राशि नवगठित इकाई के इक्विटी मूल्य के बजाय नियोजित ट्रांसमिशन परियोजना से संबंधित है।

योजना में नरेंद्र-कोल्हापुर-सतारा-पुणे-III या पुणे पूर्व मार्ग के माध्यम से दक्षिणी और पश्चिमी ग्रिड को जोड़ने वाला अतिरिक्त 765 केवी अंतर-क्षेत्रीय गलियारा शामिल है। इसका उद्देश्य कर्नाटक से मांग केंद्रों की ओर नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ पंप-स्टोरेज परियोजनाओं को सतारा, पुणे और मुंबई महानगर क्षेत्र में ले जाना है।

एईएसएल के लिए, यह संपत्ति भारत के नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन निर्माण पाइपलाइन में जोड़ती है। जून 2026 की तिमाही प्रस्तुति में, कंपनी ने 71,779 करोड़ रुपये की निर्माणाधीन ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक की रिपोर्ट की, जिसमें 13 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 9,510 करोड़ रुपये की लॉक-इन टैरिफ या बिलिंग क्षमता है। कंपनी का संचालित ट्रांसमिशन नेटवर्क 27,949 सर्किट किलोमीटर पर खड़ा था, जिसकी उपलब्धता 99.63 प्रतिशत थी।

सातारा परियोजना प्रबंधन की इस उम्मीद के अनुरूप है कि राज्य स्तर पर ट्रांसमिशन के अवसर तेजी से उभरेंगे, केंद्रीय ग्रिड परियोजनाओं के साथ। महाराष्ट्र को प्रबंधन द्वारा उन राज्यों में से एक के रूप में पहचाना गया है जो ट्रांसमिशन विकास में अधिक सक्रिय हो रहे हैं, विशेष रूप से जब नवीकरणीय उत्पादन और शहरी मांग को मजबूत अंतर-राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय लिंक की आवश्यकता होती है।

AESL का ट्रांसमिशन व्यवसाय इसके परिचालन आय में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जबकि नए स्मार्ट-मीटरिंग और ऊर्जा-समाधान व्यवसायों का भी विस्तार किया जा रहा है। जून 2026 तिमाही में, कंपनी ने 9,711.08 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 42.41 प्रतिशत की वृद्धि थी, जबकि कर के बाद लाभ 137.58 प्रतिशत बढ़कर 1,285.13 करोड़ रुपये हो गया। मजबूत त्रैमासिक आंकड़े इसके बुनियादी ढांचा प्लेटफार्मों के माध्यम से निवेश और निष्पादन में तेजी की पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।

AESL ने कहा कि अधिग्रहण का उद्देश्य शेयरधारक मूल्य बनाने के लिए जैविक और अकार्बनिक अवसरों का पीछा करना है। यह लेन-देन संबंधित-पक्ष सौदा नहीं है, और कंपनी ने कहा कि इसके प्रमोटर समूह और अन्य समूह कंपनियों का SPTL में कोई हित नहीं है।