इस काम में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा आधार कार्ड, माता-पिता को हो सकती है परेशानी; जरूरी काम जाएंगे अटक

नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल हर जगह होता है।कोई भी काम हो, हर जगह आधार कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब यूपी में एक जरूरी काम के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि आधार कार्ड अब बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएगा।



उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह निर्देश तब जारी किया गया जब राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि आधार कार्ड में कोई भी ऑफिशियली सर्टिफाइड बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता है, और इसलिए इसे किसी व्यक्ति की जन्म की जानकारी साबित करने के लिए एक असली डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है।



ऑफिशियल ऑर्डर में, प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने सभी राज्य डिपार्टमेंट को जन्म से जुड़े वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। नोटिस में बताया गया है कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान और पते का सबूत है, न कि जन्म की जानकारी रिकॉर्ड करने वाला डॉक्यूमेंट।