8th Pay Commission पर बड़ी खबरः कर्मियों की सैलरी बढ़ने में लग जाएंगे इतने साल, क्या कहता है पिछला रिकॉर्ड?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी? यह सवाल इस समय देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी तुरंत लागू नहीं होतीं। औसतन 2-3 साल लग ही जाते हैं।

8वें वेतन आयोग की मौजूदा प्रगति भी इसी दिशा में इशारा कर रही है। अगर 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों की टाइमलाइन देखें तो, तो एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। और वो है- सिफारिशें आने और लागू होने के बीच महीनों नहीं, बल्कि सालों का अंतर होता है।

पिछले तीन आयोगः लागू होने में लगा कितना समय? आयोग कब गठन हुआ? कब रिपोर्ट सौंपी? कब लागू हआ? कितने साल लगे? 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 नवंबर 2015 जून 2016 लगभग 2.5 साल 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 मार्च 2008 अगस्त 2008 लगभग 1 साल 10 महीने 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 जनवरी 1997 अक्टूबर 1997 लगभग 3.5 साल औसत देखें तो 6वें और 7वें आयोग की सिफारिशें लागू होने में करीब दो साल लगे। इसलिए 8वें आयोग से भी यही पैटर्न अपनाए जाने की संभावना है। यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: 60-70 या 80 लाख नहीं बल्कि 11900000 से ज्यादा लोगों को फायदा, सरकार ने लिखित में दिया जवाब

8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है? सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा 16 जनवरी 2025 को की थी। लेकिन इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) तैयार करने में सरकार को पूरे 10 महीने लग गए। TOR को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट अप्रैल 2027 के आस-पास आएगी।

तो क्या 2028 में लागू होगा आठवां वेतन आयोग? लेकिन रिपोर्ट आने का मतलब यह नहीं कि अगले दिन से नए वेतन लागू हो जाएंगे। पिछले रुझानों के आधार पर, रिपोर्ट की रिव्यू, संशोधन और मंजूरी में 6-8 महीने और लग सकते हैं। यानी लागू होने का संभावित समय 2027 के अंत से 2028 की शुरुआत माना जा रहा है। सरकार ने भी संसद में कहा है कि, "आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसे कब लागू करना है, यह सरकार तय करेगी।" यही बयान कर्मचारियों में अनिश्चितता बढ़ा रहा है, क्योंकि कर्मचारी संघों को उम्मीद थी कि बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।

सबसे बड़ा सवालः आखिर क्यों लग जाते हैं 2-3 साल? वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी इसलिए होती है, क्योंकि इसमें डेटा विश्लेषण से लेकर कैबिनेट मंजूरी तक कई स्तरों पर काम होता है। चलिए इसे 10 पॉइंट्स में स्टेप-बाई-स्टेप समझते हैंः

1. आयोग का गठनः सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और सदस्यों को सैलरी स्ट्रक्चर पर स्टडी का काम देती है। 2. डेटा कलेक्शनः सभी मंत्रालयों और विभागों से वेतन, पेंशन और भत्तों का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है। 3. कर्मचारियों और यूनियनों से परामर्शः कर्मचारी संघ, पेंशनर संगठन और एक्सपर्ट्स, सभी अपनी मांगें और सुझाव रखते हैं। 4. इंटरनल स्टडीः कमेटी सभी प्रस्तुतियों का अध्ययन करती है और नए सैलरी स्ट्रक्चर का ड्राफ्ट बनाती है। 5. वित्तीय असर का आकलनः सरकार गणना करती है कि नए वेतनमान से खजाने पर कितनी लागत पड़ेगी। 6. अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजनाः रिपोर्ट में वेतन लेवल, पेंशन फॉर्मूला और भत्तों से जुड़े सभी सुझाव शामिल होते हैं। 7. सचिवों की सशक्त समिति (ECoS) द्वारा समीक्षाः यह हाई-लेवल कमेटी रिपोर्ट पर सवाल पूछती है और सुधार सुझाती है। 8. मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्शः वित्त, रक्षा, रेलवे, गृह मंत्रालय सब अपनी जरूरतों के हिसाब से टिप्पणी देते हैं। 9. कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) द्वारा अंतिम समीक्षाः बजट प्रेशर और राजनीतिक असर को देखते हुए अंतिम राय बनती है। 10. कैबिनेट मंजूरी और नोटिफिकेशनः मंजूरी के बाद सरकार आदेश जारी करती है और नया वेतनमान लागू होता है। यही प्रक्रिया राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होती है, जिससे देरी और बढ़ जाती है। दो-तीन साल की देरी वास्तव में "सिस्टम का हिस्सा"? इतना लंबा प्रोसेस इसलिए होता है, क्योंकि इसका सीधा असर एक करोड़ 19 लाख से से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ता है। साथ ही, नए वेतनमान से सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। इसलिए हर स्तर पर सावधानी जरूरी होती है।