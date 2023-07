7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, हाउस रेंट अलाउंस में होने वाला है इजाफा?

7th Pay Commission केंद्र कर्मचारी के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। सरकार इस महीने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकता है। सरकार इस महीने हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार ने पिछले तिमाही में डीए में बढ़ोतरी की थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार एचआरए को भी बढ़ा सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं...

7th Pay Commission: Central Government Employees DA hike

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। DA Hike: इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। ये महीना इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि एचआरए को भी बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि आखिरी बार एचआरए को जुलाई 2021 में बढ़ाया गया था। पिछली बार हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में 25 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। डीए में तो बढ़ोतरी कर दी गई है तो इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि एचआरए में बदलाव किये जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस किस आधार पर बढ़ता है सरकारी कर्मचारी का एचआरए शहर के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। एचआरए को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ये कैटेगरी है X, Y, और Z। फिलहाल Z वर्ग के कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी पर 9 फीसदी का एचआरए दिया जाता है। इतनी होगी एचआरए में बढ़ोतरी रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। X श्रेणी के शहरों में 3 फीसदी और Y श्रेणी के शहरों में केवल 2 फीसदी और Z श्रेणी में 1 फीसदी तक एचआरए को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अभी इसको लेकर कोई अधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है। डीए में बढ़ोतरी पिछले महीने महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय द्वारा ऐलान करने के बाद कई राज्य सरकार ने भी कर्मचारी को ये तोहफा दिया था। इस महीने से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को 46 फीसदी तक बढ़ा देने का फैसला लिया गया है। पहले कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर के आधार पर ही डीए मिलता था। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कई राज्यों के कर्मचारियों के डीए में भी इजाफा हुआ है।

