Income Tax Return वित्त वर्ष 2022-23 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.18 प्रतिशत बढ़कर 7.40 करोड़ रही। वहीं 2020-21 और 2019-20 में इनकी संख्या क्रमश 6.72 करोड़ और 6.47 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। 2020-21 में 4.84 करोड़ लोगों पर किसी तरह की कर देनदारी नहीं बनती थी वहीं 2.90 करोड़ करदाताओं पर शून्य कर देनदारी थी।

