GST Council Meeting LIVE: जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिफंड, कंप्लायंस, आईटीसी और गिरफ्तारी पर होंगे बड़े फैसले?

छोटे बिजनेस, व्यापारी, स्टार्टअप और टैक्स प्रोफेशनल को भी काउंसिल बैठक में सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें GST की प्रक्रियाएं आसान होने, रिफंड तेजी से मिलने और बिजनेस कंप्लायंस को आसान करने पर फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रोसेस में सुधार, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ITC से जुड़े मुद्दों और नियमों के पालन को आसान बनाने पर हो सकता है।