GST Council Meeting LIVE: जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिफंड, कंप्लायंस, आईटीसी और गिरफ्तारी पर होंगे बड़े फैसले?
57th GST Council Meeting 2026 Live: GST काउंसिल की महा बैठक आज नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये काउंसिल की 57वीं बैठक है जिसमें इन बड़े सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है।
57th GST Council Meeting 2026 Live: GST काउंसिल की महा बैठक आज नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये काउंसिल की 57वीं बैठक है जिसमें बड़े सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। 56वीं काउंसिल बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे, इस बार कंप्लायंस को आसान बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है।
MSME और स्टार्टअप से जुड़े नियम होंगे आसान? इन सुधारों पर होगी नजर
छोटे बिजनेस, व्यापारी, स्टार्टअप और टैक्स प्रोफेशनल को भी काउंसिल बैठक में सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें GST की प्रक्रियाएं आसान होने, रिफंड तेजी से मिलने और बिजनेस कंप्लायंस को आसान करने पर फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रोसेस में सुधार, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ITC से जुड़े मुद्दों और नियमों के पालन को आसान बनाने पर हो सकता है।
स्विगी और जोमैटो जैसी डिलीवरी सर्विस पर 5% GST पर होगा फैसला?
GST काउंसिल की बैठक में स्विगी और जोमैटो जैसी डिलीवरी सर्विस पर 5% GST, EV ट्रांसपोर्ट और रेंटल के लिए GST ऑप्शंस साथ ही होटलों, फिटनेस सेंटरों और रेस्टोरेंट के लिए ITC राहत पर विचार किया जा सकता है।
GST Council Meeting में इन सुधारों पर हो सकते हैं बदलाव!
GST Council Meeting 2026: GST काउंसिल की महा बैठक आज नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये काउंसिल की 57वीं बैठक है। इस बैठक में जीएसटी रिफंड, कंप्लायंस को आसान बनाने और गिरफ्तारी से जुड़े फैसलों पर नजर रहेगी।