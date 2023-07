क्या बढ़ेगी 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख? सरकार ने संसद में दिया अपडेट

2000 Rupee Note Exchange Deadline क्या 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख बढ़ेगी? इसके लेकर लोगों के मन में सवाल बना हुआ है। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर सरकार की ओर से संसद में जवाब दिया गया है और कहा कि 2000 के नोट बदलने और जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। (फोटो - जागरण फाइल)

2000 के नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं।

