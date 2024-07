CFA चार्टरहोल्डर्स किस प्रकार फाइनेंस के भविष्य को दे रहे हैं आकार

फाइनेंस इंडस्ट्री तकनीकी विकास, नियमों में सुधार और बदलते बाजार के स्वरूप के दौर से गुजर रही है। इससे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैकल्पिक निवेश कोष, इक्विटी और अन्य में CFA चार्टरहोल्डर्स की मांग बढ़ रही है।

CFA इंस्टीट्यूट और Jagran Josh ने हाल ही में "The Role of CFA Charterholders in Shaping the Future of Finance." शीर्षक से एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में CFA चार्टरहोल्डर्स की जिम्मेदारियों पर विशेषज्ञों की राय ली गई। CFA प्रोग्राम एक Three-Part Exam है जहां इन्वेस्टमेंट टूल के मूल सिद्धांतों, एसेट वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लान पर टेस्ट लिया जाता है। इस प्रोग्राम को करने वाले CFA चार्टरहोल्डर्स हमेशा अपने पेशेवर कार्यों में नैतिक आचरण को प्राथमिकता देते हैं।

वेबिनार पर विशेषज्ञों की राय

वेबिनार पैनल में जाने माने इंडस्ट्री विशेषज्ञ शामिल हुए। CFA, CIPM और Abakkus एसेट मैनेजर LLP के निदेशक बिहारीलाल देवड़ा ने निवेश प्रबंधन और जोखिम को कैसे कम किया जाए जैसे मुद्दों पर अपने विचार दिए। इनके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने देश-विदेश के क्लाइंट के साथ काम किया। बिहारीलाल देवड़ा ने वैश्विक मान्यता और विश्वास हासिल करने के लिए CFA डेजिनेशन के महत्व पर जोर दिया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट में कई अवसर जन्म लेते हैं। उन्होंने कई जगह इस बात पर जोर दिया है कि CFA चार्टर ने उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं हासिल करने और आत्मविश्वास के साथ कॉम्प्लेक्स बिजनेस माहौल को नेविगेट करने में मदद की है।