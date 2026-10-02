पश्चिम चंपारण में विवाहिता को चार साल बाद भी नहीं हुई संतान, ससुराल में पाइप से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, बेतिया/शनिचरी (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Crime News: जिले के शनिचरी थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में गुरुवार की देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मृतका की पहचान बेलवा वार्ड संख्या चार निवासी प्रदीप कुमार की 30 वर्षीय पत्नी अंतिमा कुमारी के रूप में हुई है।

उसका शव ससुराल स्थित एलबेस्टर के कमरे में पाइप से साड़ी के फंदे के सहारे लटका मिला। घटना के बाद ससुराल के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं।

पांच दिन पहले लौटी थी

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को सौंप दिया। थानाध्यक्ष संध्या कुमारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। मायके पक्ष से आवेदन मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रात में पति ने दी सूचना मृतका के बड़े भाई चनपटिया थाना क्षेत्र के कैथवलिया बनकट निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12 बजे अंतिमा के पति प्रमोद कुमार ने फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मायके के लोग बेलवा स्थित ससुराल पहुंचे तो वहां परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। कमरे में अंतिमा का शव पाइप से साड़ी के फंदे के सहारे लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

दहेज के लिए प्रताड़ना जितेंद्र के अनुसार, वर्ष 2022 में अंतिमा की शादी प्रदीप कुमार के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज में बाइक देने की बात तय हुई थी, लेकिन बाइक नहीं देने को लेकर ससुराल में अंतिमा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।

करीब दो महीने पहले भी मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया था, जिसके बाद पंचायत हुई और अंतिमा मायके चली गई थी। पति के कहने पर लौटी जितेंद्र ने बताया कि पांच दिन पहले पति के कहने पर अंतिमा दोबारा ससुराल गई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के चार साल बाद भी संतान नहीं होने को लेकर अंतिमा को ताने दिए जाते थे। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी।

ससुराल वालों पर आरोप मायके पक्ष ने अंतिमा की सास चंदा देवी, ससुर हरेंद्र राम, भसुर रोहित राम व विनय राम, देयादिन किरण देवी व अंशु देवी, ननद ललिता देवी और नंदोई कन्हैया राम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।