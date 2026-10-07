बिहार के पश्चिमी चंपारण में 11KV तार की चपेट में आने से दो की मौत, रास्ता साफ करते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। Shikarpur Police Station Narkatiaganj News: शिकारपुर थाना क्षेत्र के शेरहवा पीपरा गांव में 11 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों की पहचान खिरिया गांव निवासी दीपक यादव और शेरहवा पीपरा निवासी किशुन चौधरी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है।

छठियार कार्यक्रम में जा रहे थे

जानकारी के अनुसार शेरहवा पीपरा गांव निवासी जयराम चौधरी के घर पर छठियार (छठी का उत्सव) का कार्यक्रम था। दीपक यादव और किशुन चौधरी बोलेरो से रात करीब नौ बजे उसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

रास्ते में बागीचा के पास सड़क ढलाई के लिए एक मिक्सर मशीन खड़ी थी, जिससे मार्ग पूरी तरह से बाधित था। मिक्सर मशीन हटाते समय हादसा रास्ता साफ करने के उद्देश्य से दोनों बोलेरो से नीचे उतरे और सड़क किनारे करने के लिए मिक्सर मशीन को हटाने लगे। इसी दौरान मिक्सर मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के तार से छू गया।