पश्चिम चंपारण : बेतिया से रामनगर तक बदली पुलिस की कमान, दो नए एसडीपीओ की तैनाती

जागरण संवाददाता, बेतिया/बगहा । पश्चिम चंपारण में पुलिस प्रशासन को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जिले के सदर टू और रामनगर पुलिस अनुमंडल को नये एसडीपीओ मिले हैं।

राकेश कुमार भाष्कर को बेतिया सदर टू का नया एसडीपीओ बनाया गया है, जबकि सत्येन्द्र राम को रामनगर एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दोनों पदाधिकारियों का बगहा और बेतिया पुलिस जिले में थानाध्यक्ष के रूप में पूर्व में काम करने का अनुभव भी रहा है। ऐसे में स्थानीय पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण की व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

रामनगर में सोमवार को योगदान देंगे सत्येन्द्र राम

रामनगर पुलिस अनुमंडल के नये एसडीपीओ सत्येन्द्र राम सोमवार को योगदान देंगे। यह पद पिछले कुछ दिनों से रिक्त था। पूर्व एसडीपीओ रागिनी कुमारी के तबादले के बाद पद खाली हुआ था। सरकार ने पहले भी नये एसडीपीओ की तैनाती की थी, लेकिन उनके योगदान नहीं करने के कारण यातायात डीएसपी राजेश कुमार को प्रभारी एसडीपीओ बनाया गया था।

हाल ही में गृह विभाग की ओर से पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की गई। इसमें सत्येन्द्र राम को रामनगर एसडीपीओ नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को वे रामनगर एसडीपीओ का प्रभार ग्रहण करेंगे।

बगहा में थानेदार रह चुके हैं सत्येन्द्र सत्येन्द्र राम पूर्व में बगहा पुलिस जिले में थानाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इस दौरान उनके कार्यों की पुलिस महकमे में सराहना हुई थी। बाद में वे पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पद पर कार्यरत थे। रामनगर में उनकी तैनाती से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

सदर टू की कमान राकेश कुमार भाष्कर को बेतिया सदर टू के नये एसडीपीओ राकेश कुमार भाष्कर बनाए गए हैं। वे रजनीश कांत प्रियदर्शी का स्थान लेंगे। इससे पहले वे विशेष शाखा-15, भीमनगर, सुपौल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे।