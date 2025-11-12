West Champaran News: महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मांगा अस्पताल का लाइसेंस और डाक्टरों का प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नगर के नंदपुर ढाला स्थित प्राइवेट संचालित अस्पताल में एक नवंबर को इलाज के दौरान महिला की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीर रुख अपनाया है।

अनुमंडल अस्पताल प्रशासन ने उस अस्पताल संचालक को पत्र भेजकर लाइसेंस, चिकित्सकों के प्रमाणपत्र और मानक संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्रशासन की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अस्पताल द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बताया जाता है कि एक नवंबर को नरकटिया गांव निवासी अनिल राम की पत्नी सुनीता देवी (30) की मौत इलाज के दौरान हो गई थी।

मामूली पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उन्हें उम्मीद अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया।परिजनों का आरोप था कि इलाज के दौरान तीन से चार इंजेक्शन दिए गए, जिसके बाद मरीज की स्थिति और बिगड़ गई।

इसके बावजूद डॉक्टरों ने उचित इलाज नहीं किया और ढाई लाख रुपये की मांग की। लापरवाही और देरी के कारण महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शिकारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।