पश्चिम चंपारण : कभी मदनपुर तो कभी पटेसरा में दिख रहा तेंदुआ, महिला पर हमले के बाद बढ़ी सतर्कता

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। मदनपुर वन क्षेत्र के मदनपुर, पटेसरा और आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से डेरा जमाए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है।

बार-बार हो रही वर्षा के कारण तेंदुए के पगमार्क मिट जाने से वनकर्मियों को उसका सही लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। इससे रेस्क्यू अभियान में परेशानी आ रही है।

वन विभाग के अनुसार जिस क्षेत्र में तेंदुए के पगमार्क मिलते हैं, वहां पिंजरा लगाया जा रहा है। पिंजरे में जानवर को बांधकर तेंदुए को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, तेंदुआ दूसरे दिन किसी दूसरे इलाके में दिखाई दे रहा है। इस कारण उसके मूवमेंट का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक तेंदुआ गांवों के आसपास घूम रहा है। हाल में उसने एक पालतू कुत्ते का शिकार किया था। इसके बाद विभाग की ओर से उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया।

तेंदुए का लोकेशन नहीं मिलने के बीच सोमवार सुबह पटेसरा गांव की एक महिला पर उसके द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग की टीम को विशेष रूप से तेंदुए की तलाश में लगाया गया है।