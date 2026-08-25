पश्चिम चंपारण : कभी मदनपुर तो कभी पटेसरा में दिख रहा तेंदुआ, महिला पर हमले के बाद बढ़ी सतर्कता
पश्चिम चंपारण के मदनपुर वन क्षेत्र और आसपास के गांवों में एक तेंदुआ लगातार घूम रहा है, जिससे ग्रामीण सतर्क हैं। बारिश के कारण उसके पगमार्क मिटने से वन विभाग को उसे पकड़ने में परेशानी हो रही है।
HighLights
मदनपुर वन क्षेत्र में तेंदुए का लगातार मूवमेंट जारी।
बारिश से पगमार्क मिटने से रेस्क्यू में बाधा।
पटेसरा गांव में महिला पर तेंदुए का हमला हुआ।
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। मदनपुर वन क्षेत्र के मदनपुर, पटेसरा और आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से डेरा जमाए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है।
बार-बार हो रही वर्षा के कारण तेंदुए के पगमार्क मिट जाने से वनकर्मियों को उसका सही लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। इससे रेस्क्यू अभियान में परेशानी आ रही है।
वन विभाग के अनुसार जिस क्षेत्र में तेंदुए के पगमार्क मिलते हैं, वहां पिंजरा लगाया जा रहा है। पिंजरे में जानवर को बांधकर तेंदुए को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि, तेंदुआ दूसरे दिन किसी दूसरे इलाके में दिखाई दे रहा है। इस कारण उसके मूवमेंट का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है।
वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक तेंदुआ गांवों के आसपास घूम रहा है। हाल में उसने एक पालतू कुत्ते का शिकार किया था। इसके बाद विभाग की ओर से उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया।
तेंदुए का लोकेशन नहीं मिलने के बीच सोमवार सुबह पटेसरा गांव की एक महिला पर उसके द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग की टीम को विशेष रूप से तेंदुए की तलाश में लगाया गया है।
महिला पर हमले के बाद विभाग ने आसपास के गांवों में माइकिंग और प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणों को सतर्क किया है। ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है।
खेती-बारी के लिए जाने वाले किसानों को समूह में खेतों की ओर जाने की सलाह दी गई है। विभाग के अनुसार तेंदुए की मौजूदगी अभी गांवों के आसपास ही है।
संभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है और वनकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। तेंदुए के पकड़े जाने तक ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।