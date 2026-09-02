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पश्चिम चंपारण में एक चुटकी खैनी के लिए भाई का खून बहाने के मामले में 8 सितंबर को फैसला

By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:03 PM (GMT+05:30)

पश्चिम चंपारण में खैनी के लिए चचेरे भाई की हत्या के मामले में सुनवाई अंतिम चरण में है, जिसमें 8 ...और पढ़ें

गले पर पेचकस से वार करने का है आरोप। प्रतीकात्मक फोटो

गले पर पेचकस से वार करने का है आरोप। प्रतीकात्मक फोटो

विनोद राव, बगहा (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Murder Case: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत में खैनी के लिए चचेरे भाई की हत्या के मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है।

मामले में अभियोजन पक्ष के नौ और बचाव पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय आठ सितंबर को मामले में फैसला सुनाएगा।

खैनी को लेकर हुआ विवाद

धनहा थाना क्षेत्र के खलवा पट्टी निवासी मुख्य आरोपित कलामुद्दीन छह सितंबर 2023 से जेल में बंद है। अभियोजन के अनुसार, खलवा पट्टी निवासी नाजिर गद्दी ने चार सितंबर 2023 को धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके 35 वर्षीय पुत्र गुलाब गद्दी के साथ कलामुद्दीन गद्दी, विश्वनाथ गद्दी, मोजरदिन गद्दी, मुनीब गद्दी और मुन्नू इरशाद गद्दी समेत अन्य लोगों ने मारपीट की।

प्राथमिकी के अनुसार, खैनी नहीं देने को लेकर शुरू हुए विवाद में कलामुद्दीन ने गुलाब गद्दी के गले पर पेचकस से वार कर दिया।

इसके बाद लाठी से उसके सिर पर भी हमला किए जाने का आरोप है। घटना में गंभीर रूप से घायल गुलाब को स्वजन इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के रविंद्र नगर ले गए।

इलाज के दौरान हुई मौत

रविंद्र नगर के चिकित्सकों ने गुलाब की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में उपचार के बाद उसे लखनऊ भेजा गया। वहां इलाज के दौरान गुलाब गद्दी की मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत में चल रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए नौ गवाहों की गवाही कराई गई है। वहीं बचाव पक्ष ने तीन गवाह प्रस्तुत किए हैं।

आठ सितंबर को आएगा फैसला

इस तरह मामले में दोनों पक्षों की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपित कलामुद्दीन छह सितंबर 2023 से जेल में बंद है। अब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय के फैसले पर सभी की नजर है।