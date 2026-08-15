Independence Day 2026 : तिरंगे के रंग में रंगा पश्चिम चंपारण, बड़ा रमना से न्यायालय तक गूंजा राष्ट्रगान

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। आजादी के जश्न में शनिवार को पश्चिम चंपारण का हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान से लेकर सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों तक आन-बान और शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की धुन गूंजी तो माहौल देशभक्ति से सराबोर हो उठा। लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धापूर्वक याद किया। बड़ा रमना मैदान में मुख्य समारोह बेतिया के ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह में स्वतंत्रता दिवस की गरिमा के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

न्यायालय परिसर में भी फहराया तिरंगा बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। एडीजे प्रथम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी। परिसर में देशभक्ति का माहौल रहा।

जगह-जगह हुए कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया। स्कूल-कालेज, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन और अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों और युवाओं में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास उत्साह देखने को मिला।