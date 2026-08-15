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Independence Day 2026 : तिरंगे के रंग में रंगा पश्चिम चंपारण, बड़ा रमना से न्यायालय तक गूंजा राष्ट्रगान

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:32 AM (IST)

पश्चिम चंपारण में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। बेतिया के बड़ा रमना मैदान सहित सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया, जिसमें देशभक्ति का माहौल छाया रहा।

बेतिया में ऐतिहासिक बड़ा रमना के मैदान में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देते जिले के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन

बेतिया में ऐतिहासिक बड़ा रमना के मैदान में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देते जिले के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। आजादी के जश्न में शनिवार को पश्चिम चंपारण का हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान से लेकर सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों तक आन-बान और शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की धुन गूंजी तो माहौल देशभक्ति से सराबोर हो उठा। लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धापूर्वक याद किया।

बड़ा रमना मैदान में मुख्य समारोह

बेतिया के ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह में स्वतंत्रता दिवस की गरिमा के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

न्यायालय परिसर में भी फहराया तिरंगा

बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। एडीजे प्रथम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी। परिसर में देशभक्ति का माहौल रहा।

जगह-जगह हुए कार्यक्रम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया। स्कूल-कालेज, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन और अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों और युवाओं में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास उत्साह देखने को मिला।

शहीदों को किया नमन

समारोहों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आजादी की विरासत को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का संकल्प भी लिया गया।