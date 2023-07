नरकटियागंज मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज गोरखपुर रेल खंड के एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़ अधिक रहने से यात्री काफी परेशान हैं। सावन मास में बैद्यनाथ धाम तथा अन्य पूजा स्थानों पर जाने के लिए अचानक ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। आरक्षित टिकट नहीं मिलने के कारण लोग जनरल बोगी में ठुस-ठुस कर जा रहे हैं। वहीं मजदूर भी रोपनी आदि करने के लिए यूपी पंजाब जा रहे हैं।

सत्याग्रह एक्सप्रेस के जनरल बोगी में यात्रियों की भीड़। जागरण

