पश्चिम चंपारण में भैंस के शव में फंसा मालगाड़ी का पहिया, एक वैगन बेपटरी, पांच घंटे तक रेल परिचालन बाधित

संवाद सूत्र, सिकटा (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज-रक्सौल रेलखंड पर सिकटा स्टेशन और कंगली हाल्ट के बीच सोमवार की दोपहर 2:15 बजे के आसपास रक्सौल से नरकटियागंज जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से तीन भैंसों की मौत हो गई।

एक भैंस का शव मालगाड़ी के पहिया में फंस गया, जिस वजह से उसकी एक वैगन बेपटरी हो गई है। इस दुर्घटना की वजह से इस रेल खंड में करीब पांच घंटे से रेल परिचालन बाधित है।

बेपटरी हुई मालगाड़ी की वैगन को ट्रैक पर लाने के लिए रक्सौल से क्रेन पहुंच गया है। बताया जाता है कि कठिया मठिया गांव के समीप सदभांवका नदी और सिकटा नदी के बीच रेलवे लाइन के समीप कई मवेशी चर रहे थे। तीनों भैंस रेल लाइन पर थीं।

चरवाहे आसपास में नहीं थे। तभी रक्सौल से नरकटियागंज के लिए करीब 100 किमी की रफ्तार से मालगाड़ी गुजरी और तीनों भैंस मालगाड़ी के चपेट में आ गई। दो भैंसों को मालगाड़ी के ईंजन से धक्का लगा और वे गंभीर रुप से जख्मी होकर पटरी के बाहर गिरीं और दोनों की मौत हो गई। जबकि एक भैंस का शव पहिया में फंस जाने से एक वैगन पटरी से उतर गया है।