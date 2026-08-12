बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुकों पर संकट, लाखों किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। PM Kisan Registration :किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। भविष्य में इसके लिए कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है।

इसके लिए विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है और अभियान चलाकर इस कार्य को मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन दस्तावेजों एवं अन्य कारणों के चलते पश्चिम चंपारण जिले के लक्ष्य 303000 में से मात्र 196000 किसानों का ही पंजीकरण हो पाया है।

जबकि 107000 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। किसानों के स्वयं के नाम से जमाबंदी नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे किसानों का भी फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। अंचलों के कार्यकलाप से प्रभावित हो रही योजना जिले के अधिकांश किसानों के पास अब भी अपने नाम पर जमीन नहीं है। वे अपने पूर्वजों के नाम की जमीन का आपसी सामंजस्य के तहत बंटवारा कर काम चला रहे हैं। अंचल कार्यालय की मनमानी के करण वैधानिक रूप से किसानों के नाम पर जमीन कराना बेहद कठिन साबित हो रहा है।

सरकार के नए आदेश के तहत बंटवारा की प्रक्रिया में थोड़ी ढ़ील दी गई है, लेकिन इसका अनुपालन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर इस कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

ताकि फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रभावित नहीं हो। जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने बताया कि किसान निबंधन सभी किसानों के लिए अति आवश्यक है। निकट भविष्य में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास फार्मर आईडी हो। बिना फार्मर आईडी के किसानों को सभी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

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