पश्चिम चंपारण में पहले बाइक में मारी ठोकर, फिर 90 हजार लेकर फरार, वृद्ध की मौत
पश्चिम चंपारण में मंगलपुर-गोपालगंज मुख्य सड़क पर एक बाइक हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध लखराज यादव की मौत हो गई। आरोप है कि टक्कर मारने वाले तीन युवकों ने उनकी बाइक की डिक्की से करीब 90 हजार रुपये भी चुरा लिए; पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।
HighLights
पश्चिम चंपारण में बाइक हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत।
टक्कर के बाद बाइक की डिक्की से 90 हजार रुपये चोरी।
पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, अन्य की तलाश।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण) । मंगलपुर-गोपालगंज मुख्य सड़क पर शनिवार दोपहर एक हादसे ने सनसनी फैला दी। बरियारपुर के पास बाइक सवार वृद्ध को दूसरी बाइक पर सवार तीन युवकों ने ठोकर मार दी।
हादसे में वृद्ध की मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद युवक उनकी बाइक की डिक्की में रखे करीब 90 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है।
टक्कर के बाद मचा हड़कंप
बरियारपुर के पास 60 वर्षीय लखराज यादव बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लखराज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
डिक्की में रखे थे 90 हजार
घटना के बाद आरोपी युवकों पर वृद्ध की बाइक की डिक्की में रखे करीब 90 हजार रुपये लेकर फरार होने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
एक युवक हिरासत में
पुलिस ने घटना की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान मिली जानकारी और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य युवकों और रुपये के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
दुर्घटना या सोची-समझी वारदात?
पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना के बाद रुपये लेकर फरार होने का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे के बाद रुपये ले जाए गए या वारदात पहले से सुनियोजित थी। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।