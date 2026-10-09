बिहार की बेबी पहलवान ने गोरखपुर की कविता को दी करारी पटखनी, पश्चिमी चंपारण में जीता दंगल

संवाद सूत्र, शनिचरी (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Dangal News: योगापट्टी प्रखंड की बहुअरवा पंचायत के गोरा बहुअरवा महापात्र टोला में शुक्रवार को दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई।

केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और लौरिया विधायक विनय बिहारी ने पहलवानों का हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ किया।

मुकाबले में बक्सर की महिला पहलवान बेबी कुमारी ने गोरखपुर की कविता कुमारी को पटखनी देकर जीत हासिल की।

पहलवानों ने दिखाए दांव

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कुश्ती स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हारने वाले पहलवानों को निराश नहीं होना चाहिए।

विधायक विनय बिहारी ने कहा कि पहलवानों को हमेशा हौसला बुलंद रखना चाहिए क्योंकि कुश्ती से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दंगल में बनारस, पंजाब, अयोध्या और छपरा सहित कई राज्यों के पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाए।

दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह

मुकाबले में चोरही बरियारपुर के अशोक पहलवान, छपरा के रामदास पहलवान, सतन पहलवान और दिनेश पहलवान ने हिस्सा लिया।

विजयी पहलवानों का दर्शकों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया और कुश्ती का लुत्फ उठाया। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही।

इस अवसर पर योगापट्टी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि शंभू माली, संत माइकल स्कूल के निदेशक प्रतीक शर्मा और मुखिया प्रियंका देवी मौजूद रहे।

इसके अलावा जिला पार्षद लालबाबू चौधरी, समाजसेवी विवेक पाठक, भोलू मिश्रा, प्रशांत कुशवाहा, गोलू पाठक, हरेन्द्र दूबे, उज्ज्वल कुमार और भास्कर द्विवेदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।