West Champaran: हार्ट अटैक या हत्या! संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए पीएचईडी के जेई, जांच में जुटी पुलिस

West Champaran बेतिया के आनंद नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रह रहे पीएचईडी के 55 साल के जेई सोगेंद्र साफी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। सोगेंद्र मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह वे अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। मकान मालिक की सूचना पर नगर थाने की पुलिस कमरे से शव बरामद कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम करा रही है।

गौनाहा और मैनाटांड़ में पदास्थापित थे कनीय अभियंता। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, पश्चिमी चंपारण: बेतिया के आनंद नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रह रहे पीएचईडी के 55 साल के जेई सोगेंद्र साफी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। सोगेंद्र मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह वे अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। सोगेंद्र की नाक से खून निकला हुआ था। मकान मालिक की सूचना पर नगर थाने की पुलिस कमरे से शव बरामद कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम करा रही है। हार्टअटैक से हुई मौत! नगर थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत प्रतीत हो रहा है। शरीर पर किसी प्रकार का जख्म नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु के कारण का पता चलेगा। लोगों ने बताया कि जेई सोगेंद्र साफी आनंद नगर मोहल्ले में किराए के मकान में अकेले रहते थे। प्रतिदिन सुबह बड़ा रमना मैदान में टहलने और योगा करने जाते थे। मंगलवार सुबह टहलने नहीं पहुंचे थे। उनके साथ टहलने वाले साथियों को चिंता हुई तो उन्हें देखने के लिए उनके रूम पर पहुंच गये। साथियों ने देखा कि सोगेंद्र के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। सोगेन्द्र साफी मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। 2021 में गौनहा में पदस्थापित हुए थे सोगेंद्र साफी जानकारी के मुताबिक, गौनहा में सोगेंद्र साफी की जेई के रूप में पदस्थापना जुलाई 2021 में हुई थी। जनवरी 2023 में उन्हें मैनाटांड़ का अतिरिक्त प्रभार मिला था। वे शुगर और बीपी के मरीज थे। सोमवार को वे गौनाहा प्रखंड में गए थे। नल जल योजना का भौतिक सत्यापन किए थे। शाम में वहां से बेतिया चले आए थे।

