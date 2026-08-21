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चनपटिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

By Sunil Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:01 PM (IST)

पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एक युवक का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है, जबकि मां ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है।

रोती बिलखती मृतक की मां । फोटो: जागरण

रोती बिलखती मृतक की मां । फोटो: जागरण

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Chanpatia Youth Death: चनपटिया थाना क्षेत्र के घोघा तिवारी टोला में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर पेड़ से फंदे के सहारे लटका मिला।

शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। बताया जाता है कि युवक गुरुवार शाम घोघा चौक से मोबाइल लाने की बात कहकर घर से निकला था।

देर रात तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन चिंतित हो गए और आसपास के इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

शुक्रवार सुबह घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर एक पेड़ से युवक का शव लटका मिला। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक की मां ने जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों पर पुत्र की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है।

हालांकि पुलिस अभी मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं से जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की एफएसएल जांच कराई जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।

इकलौते पुत्र की मौत से मां बदहवास है, वहीं बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।