Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम चंपारण में तेज रफ्तार ट्रिपल सवार बाइक पेड़ से टकराई, टाइल्स मिस्त्री की मौत

    By Madhusudan Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के मझौलिया में सरिसवा-हरगुन शाही उच्च विद्यालय रोड़ पर एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे टाइल्स मिस्त्री अजरूद्दीन मियां की मौके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीण। जागरण 

    संवाद सूत्र, मझौलिया (पश्चिम चंपारण) । सरिसवा-हरगुन शाही उच्च विद्यालय रोड़ स्थित तुरहापट्टी नहर के पास तेज रफ्तार बाइक सोमवार की देर शाम आठ बजे के आसपास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 16 वर्षीय युवक अजरूद्दीन मियां की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक मझौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा पंचायत अंतर्गत भरवलिया वार्ड 06 निवासी इमामुद्दीन देवान का पुत्र था। अजरूद्दीन टाइल्स मिस्त्री का काम करता था और रोज की तरह अपने साथियों के साथ काम से लौट रहा था।

    ग्रामीण के अनुसार रास्ते पर ट्राफिक नहीं होने के कारण बाइक की रफ्तार भी अधिक थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। मोड़ के समीप जोरदार आवाज के साथ बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि अजरूद्दीन गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। उसके साथ बाइक पर सवार दो अन्य युवक भी जख्मी हो गए।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को नहर किनारे से उठाया और प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मझौलिया थाने की पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई।

    थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर मंगलवार की सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    शिवदानी बस से गिरकर खलासी की कुचलकर मौत

    सिकटा । गोपालपुर थाना के बैशखवा मस्जिद के पास मंगलवार की दोपहर शिवदानी यात्री बस से गिरकर खलासी की मौत हो गई। बस के पिछला उसके शरीर को कुचल दिया।

    खलासी का शरीर टुकड़े में सड़क पर बिखर गया । चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। करीब एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंचने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लगभग आधे घंटे तक बेतिया मैनाटांड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया।

    बलथर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बूझाकर शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेड़िकल कॉलेज अस्पताल बेतिया भेज दिया।

    पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। मृत खलासी की पहचान गोपालपुर थाना के घोघा सुन्दरटोला निवासी स्वर्गीय भूखल मियां के पुत्र अरमान मियां (45) के रूप में हुई है। बस बेतिया से मैनाटांड़ जा रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि बैशखवा मस्जिद के पास बस रोककर किसी यात्री को उतार रही थी।

    यात्रियों का सामान बस के छत पर था। जिसे उतारने के लिए खलासी बस के छत पर चढा था। समान उतारने के बाद बस को चालक ने बढ़ा दिया, इस वजह से खलासी का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। इसी दौरान बस का पिछला चक्का से उसका गर्दन व सिर कुचल गया।

    थानाध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि लोग बस मालिक को बुलाने पर अड़े हुए थे । ताकि मृत खलासी के स्वजन को मुआवजा दिलाया जा सके। लेकिन समझाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है।