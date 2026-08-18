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पश्चिम चंपारण में पुल के पास कार से टकराई बाइक, युवक की मौत, डिक्की खोली तो पुलिस भी रह गई हैरान

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:27 PM (IST)

पश्चिम चंपारण के बगहा में धनहा पुल के पास कार-बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। पुलिस को क्षतिग्रस्त बाइक की डिक्की से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ, जिसके बाद मामले की जांच तेज हो गई है।

इसमें एआई जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें एआई जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। धनहा-रतवल मुख्य पथ पर मंगलवार की दोपहर एक तेज रफ्तार टक्कर ने राहगीरों को स्तब्ध कर दिया। धनहा पुल के सामने कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद जब पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक की जांच की तो उसकी डिक्की से प्रतिबंधित मांस बरामद होने से मामला और गंभीर हो गया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

आमने-सामने हुई टक्कर

नदी थाना क्षेत्र में धनहा पुल के सामने कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

कार चालक भी गंभीर

दुर्घटना में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मुख्य पथ पर कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बनी रही।

बाइक सवार की पहचान नहीं

मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे तत्काल उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाइक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

डिक्की में मिला प्रतिबंधित मांस

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक की जांच की तो उसकी डिक्की से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने बरामद मांस को जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बाइक किसकी है और प्रतिबंधित मांस कहां से लाया जा रहा था।

हादसा या कुछ और कड़ी?

पुलिस दुर्घटना के कारणों के साथ बाइक सवार की पहचान और प्रतिबंधित मांस से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।