नरकटियागंज: वार्ड 12 के पार्षद दीपक कुमार ने 22 घंटे बाद दम तोड़ा, देररात गटक ली थीं सल्फास की गोलियां

नरकटियागंज: वार्ड 12 के पार्षद दीपक ने 22 घंटे बाद दम तोड़ा, देररात गटक ली थीं सल्फास की गोलियां

जासं, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। बिहार के पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज नगर परिषद वार्ड संख्या 12 के पार्षद दीपक कुमार (40) की मौत हो गई है। उसने रविवार की आधी रात को जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। स्थिति गंभीर होने के बाद पार्षद को गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल बेतिया के आईसीयू में भर्ती किया गया था। जहां उसकी मौत हो गई। 22 घंटे बाद हारा मौत से जंग जीवन और मौत के बीच जूझते हुए 22 घंटे बाद पार्षद ने दम तोड़ दिया है। चर्चा है कि पार्षद दीपक कुमार अधिक कर्ज में डूबे हुए थे। हालांकि, कुछ लोग पारिवारिक कलह में पार्षद द्वारा उठाया गया यह कदम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसी मोहल्ले में एक झोलाछाप के यहां इलाज कराया गया। इसमें करीब दस घंटे लगे। जब स्थिति नहीं संभली तो स्वजन उसे लेकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। लेकिन काफी खराब स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल बेतिया भेज दिया। जहां उसकी मौत हो गई है। शिकारपुर थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि बेतिया से फर्द बयान आते ही मामले में जांच पड़ताल आरंभ कर दी जाएगी। पार्षद को दूसरी बार मिला था मौका नगर परिषद ने वार्ड संख्या 12 के पार्षद दीपक कुमार दूसरी बार मौका मिला है। बीते चुनाव में खुद वार्ड पार्षद बनने के बाद उपचुनाव में कई सभापति प्रत्याशियों के पक्ष में बेहतर तालमेल बैठाने के लिए चर्चा में रहे। वे विद्यालयों में फर्नीचर (डेस्क बेंच) की सप्लाई भी करते रहे हैं। लोगों ने बताया कि पार्षद दीपक कुमार अपने वार्ड में एक नि:शुल्क पाठशाला चला रहे थे। यह भी पढ़ें: बिहार के 31 नगर निकायों में शहर की सरकार आज लेगी आकार

Edited By: Yogesh Sahu