जंगल छोटा पड़ा तो गांवों की ओर निकले बाघ, वीटीआर में बढ़ी दहशत, दो साल में छह लोगों की मौत 

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) क्षेत्र के आसपास हाल के वर्षों में बाघ समेत अन्य वन्यजीवों के भटकने की घटनाएं बढ़ी हैं। इनमें बाघों के भटकाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

वीटीआर से बाहर निकलने वाले वन्यजीवों के कारण आसपास के इलाकों में जान-माल की क्षति भी हो रही है। वन विभाग के अनुसार बफर क्षेत्र सीमित होने, पर्याप्त स्पेस की कमी और बाघों के बीच टेरिटरी वार के कारण नए क्षेत्र की तलाश में उनके भटकने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वीटीआर प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाघ समेत अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टाइगर ट्रैकर और वनकर्मियों को लगाया गया है। वन्यजीवों के भटकने की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम को सक्रिय किया जाता है। वहीं, वन्यजीवों के हमले में होने वाली क्षति के मामलों में नियमानुसार मुआवजा भी दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा रही है।

दो साल में बाघ व अन्य वन्य जीवों के हमले के 259 मामले वीटीआर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, डिविजन संख्या एक में पिछले दो वर्षों के दौरान बाघ व अन्य वन्य जीवों के हमले से जुड़े कुल 259 मामले सामने आए हैं। इनमें छह लोगों की मौत हुई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 249 मामले मवेशियों की मौत या घायल होने से संबंधित हैं। इन सभी मामलों में कुल 95 लाख 8 हजार 122 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

तेंदुआ, भालू और गौर के हमले में भी नुकसान बाघ के अलावा वीटीआर के आसपास तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और गौर समेत अन्य वन्यजीवों के हमले से भी लोगों और पशुओं को नुकसान हुआ है। संबंधित मामलों में नियमानुसार मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही वन्यजीवों से फसल क्षति के 11 मामलों में भी मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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