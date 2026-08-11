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    फोन किया... इशारा किया और रुक गई ट्रेन, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग फाटक का वीडियो वायरल, रेल महकमे में खलबली

    By Sunil Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:39 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के कुमारबाग फाटक पर एक मेमू ट्रेन के फोन और इशारे पर रुकने और चार लोगों के सवार होने का वीडियो वायरल हुआ है। रेलवे अधिकारी आठ अगस्त की इ ...और पढ़ें

    वायरल वीडियो की तस्वीर।

    वायरल वीडियो की तस्वीर।

    HighLights

    1. कुमारबाग फाटक से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रेल महकमे में मची खलबली

    2. मामला आठ अगस्त का बताया जा रहा 

    3. छात्र से भी वीडियो की वास्तविकता और घटना से जुड़ी जानकारी को लेकर पूछताछ की गई

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। फाटक बंद था, ट्रेन आने वाली थी और चार लोग दूसरी तरफ खड़े थे। तभी एक व्यक्ति ने फोन मिलाया और हाथ से ट्रेन रोकने का इशारा किया।

    कुछ ही देर में मेमू ट्रेन फाटक के पास आकर रुक गई। इसके बाद दो महिलाएं और दो पुरुष ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन आगे बढ़ गई। कुमारबाग फाटक से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रेल महकमे में खलबली मच गई है। मामला आठ अगस्त का बताया जा रहा है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

    फाटक बंद था, तभी किया फोन

    बेतिया-नरकटियागंज रेलखंड पर कुमारबाग रेलवे स्टेशन के समीप समपार फाटक पांच सी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में फाटक बंद दिखाई दे रहा है। इसी दौरान दो महिलाएं और दो पुरुष वहां नजर आते हैं। एक व्यक्ति किसी से फोन पर बात करता है और हाथ से इशारा करते हुए ट्रेन को रोकने की कोशिश करता दिखाई देता है।

    ट्रेन आई और फाटक के पास रुक गई

    कुछ ही देर बाद बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली 63341 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मेमू ट्रेन वहां पहुंचती है। ट्रेन फाटक के पास रुक जाती है। इसके बाद दोनों महिलाएं और दोनों पुरुष ट्रेन में सवार हो जाते हैं। चारों के ट्रेन में चढ़ने के बाद मेमू आगे रवाना हो जाती है।

    छात्र ने बनाया था वीडियो

    बताया गया कि यह वीडियो किसी छात्र ने बनाया था। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रेल अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया। छात्र से भी वीडियो की वास्तविकता और घटना से जुड़ी जानकारी को लेकर पूछताछ की गई है। जांच में कुमारबाग फाटक के पास ट्रेन रुकने की घटना सही पाई गई है।

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    किसने और क्यों रुकवाई ट्रेन?

    जांच में ट्रेन के फाटक के पास रुकने की पुष्टि तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रेन को आखिर किस कारण रोका गया। चार लोगों को ट्रेन में सवार होने के बाद ट्रेन के रवाना होने का दृश्य भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रेन को रोकने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

    मानव सुरक्षा का हवाला

    आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में मानव सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रोके जाने की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन रुकने का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

    जीआरपी भी कर रही जांच

    जीआरपी थानाध्यक्ष राजेश पासवान ने बताया कि वीडियो देखने से प्रथम दृष्टया ट्रेन के रुकने की बात प्रतीत होती है। हालांकि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। रेल अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि ट्रेन किन परिस्थितियों में फाटक के पास रुकी थी।