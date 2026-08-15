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बिहार में बाघ के हमले से फिर दहला वाल्मीकिनगर, किसान की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा

By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 01:28 PM (IST)

वाल्मीकिनगर के भेड़िहारी गांव में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। यह 15 दिनों में तीसरी घटना है, जिससे क्षेत्र में बाघ के हमलों को लेकर दहशत और चिंता बढ़ गई है।

बगहा में घटना के बाद हंगामा करते स्थानीय लोग।

बगहा में घटना के बाद हंगामा करते स्थानीय लोग।

HighLights

  1. वाल्मीकिनगर में बाघ के हमले से किसान विजय हालदार की मौत।

  2. ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, झड़प।

  3. 15 दिनों में तीसरी घटना, क्षेत्र में दहशत का माहौल।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकिनगर के भेड़िहारी गांव में शनिवार की सुबह खेत की ओर निकले किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना में 40 वर्षीय विजय हालदार की मौत हो गई।

अचानक हुई घटना से गांव में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। लगातार बाघ के विचरण से पहले से डरे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।

चारा लेने खेत गए थे किसान

ग्रामीणों के अनुसार विजय हालदार सुबह मवेशियों के लिए चारा लेने खेत की ओर गए थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

वन विभाग की टीम से नोकझोंक

घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भी नाराजगी दिखी। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार बाघ के विचरण से लोगों में भय का माहौल है। इसके बावजूद खेतों और आसपास के इलाकों में लोगों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मौके पर ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के बीच झड़प होने की भी सूचना है।

15 दिन में तीसरी घटना

भेड़िहारी की घटना ने क्षेत्र में बाघ के हमलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। करीब 15 दिन पहले बकरी चरा रहे 62 वर्षीय किसान अकलू यादव पर भी बाघ ने हमला किया था। गंभीर स्थिति में उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं रोपनी करने गई महिला को भी बाघ ने मार डाला था। 

महिला की भी गई थी जान

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे नौरंगिया गांव में भी बाघ के हमले में धान की सोहनी कर रही एक महिला की मौत हो चुकी है। लगातार सामने आ रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण बाघ को आबादी वाले क्षेत्र से दूर करने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग कर रहे हैं।