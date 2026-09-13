वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खेत जा रहे अधेड़ पर भालू का हमला, पीठ कंधे और सीने में गंभीर चोट

संवाद सूत्र, हरनाटांड़ (पश्चिम चंपारण)। Valmiki Tiger Reserve Bear Attack: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड़ वन क्षेत्र अंतर्गत दोन क्षेत्र में रविवार दोपहर भालू ने खेत की ओर जा रहे एक अधेड़ पर अचानक हमला कर दिया।

हमले में गोबरहिया थाना क्षेत्र के गर्दी दोन गांव निवासी बलिराम महतो (50) गंभीर रूप से घायल हो गए। भालू के हमले से उनकी पीठ, दाहिने कंधे के नीचे बाजू और सीने में गंभीर चोटें आई हैं।

शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण

भालू के हमले के बाद बलिराम महतो ने शोर मचाया। उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख भालू वहां से भाग गया, जिससे बलिराम की जान बच सकी।

एसएसबी टीम ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद स्वजन ने तत्काल एसएसबी 65वीं बटालियन से संपर्क कर घटना की जानकारी दी और एंबुलेंस की मांग की। सूचना मिलते ही चालक सत्यनारायण कुमार, मेडिक्स अखिलेश यादव और हेड कांस्टेबल बनारसी राउत की टीम एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। एसएसबी टीम ने घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड़ पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद रेफर पीएचसी हरनाटांड़ में चिकित्सा पदाधिकारी डा. राजेन्द्र काजी ने घायल का उपचार किया। चिकित्सक के अनुसार, भालू के हमले से बलिराम की पीठ, दाहिने कंधे के नीचे बाजू और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं।