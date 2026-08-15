पश्चिम चंपारण में 17 दिन में बाघ के हमले में तीन मौत, खेत से लेकर पशु चराने तक हर कदम पर खौफ

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। वीटीआर से सटे गांवों में अब जंगल का खौफ खेतों तक पहुंच गया है। कभी चारा लेने निकला किसान बाघ का शिकार हो रहा है तो कभी खेत में काम कर रही महिला की जान जा रही है। महज 17 दिनों में बाघ के हमले में तीन लोगों की मौत ने जंगल से सटे गांवों की चिंता बढ़ा दी है। खेती-बारी और मवेशी चराने जैसे रोजमर्रा के काम भी ग्रामीणों के लिए जोखिम भरे हो गए हैं।

चारा लेने निकले किसान पर हमला शनिवार को वन प्रमंडल-दो के वाल्मीकिनगर रेंज अंतर्गत भेड़िहारी गांव में बाघ ने 40 वर्षीय विजय हालदार पर हमला कर दिया। वे घर के पास ही अपने मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। घटना में विजय हालदार की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

धान की सोहनी कर रही महिला बनी शिकार इससे पहले एक अगस्त को मदनपुर वन क्षेत्र के नौरंगिया मिश्रौलिया रेता में बाघ ने 45 वर्षीय उमरावती देवी पर हमला किया था। रामायण सहनी की पत्नी उमरावती देवी खेत में धान की सोहनी कर रही थीं। इसी दौरान बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों में भी दहशत फैल गई थी।

बकरी चराने के दौरान बाघ का हमला 31 जुलाई को भी वाल्मीकिनगर रेंज के कक्ष संख्या टी-36 स्थित हाथी मलखंता सरेह में बाघ ने बिसहा गांव निवासी 62 वर्षीय अकलू यादव पर हमला किया था। वह बकरी चराने गए थे। उनके शोर मचाने पर पास के खेत में काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे और उन्हें बाघ के जबड़े से बचाया।