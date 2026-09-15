पश्चिम चंपारण : मूर्ति विसर्जन में जाने की बात कहकर घर से निकला 16 वर्षीय किशोर, नदी में नहाते समय डूबा

जागरण संवाददाता नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। धूमनगर रेलवे लाइन के समीप हड़बोड़ा नदी में मंगलवार को नहाने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या सात निवासी राधेश्याम प्रसाद के पुत्र लकी कुमार (16) के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि लकी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे घर से यह कहकर निकला था कि मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहा है। इसके बाद वह करीब 2 बजे हड़बोड़ा नदी के समीप पहुंच गया और अकेले नहाने लगा।

नदी किनारे बकरी चरा रहीं महिलाओं ने लकी को पानी में डूबते देखा। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने नदी में किशोर की तलाश शुरू कर दी।

इसी क्रम में करीब संध्या 6 बजे किशोर का शव नदी से निकल गया। वार्ड पार्षद मोहम्मद हसनैन ने बताया कि लकी वार्ड संख्या सात निवासी राधेश्याम प्रसाद का पुत्र था। परिजनों के अनुसार, लकी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी।