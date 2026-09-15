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पश्चिम चंपारण : मूर्ति विसर्जन में जाने की बात कहकर घर से निकला 16 वर्षीय किशोर, नदी में नहाते समय डूबा

By Prakash KumarEdited By: Dharmendra Singh
Published: Tue, 15 Sep 2026 07:00 PM (IST)

नरकटियागंज के हड़बोड़ा नदी में नहाने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान लकी ...और पढ़ें

डूबे किशोर की तलाश करते स्थानीय गोताखोर। जागरण

डूबे किशोर की तलाश करते स्थानीय गोताखोर। जागरण

HighLights

  1. नरकटियागंज के हड़बोड़ा नदी में नहाते समय किशोर डूबा।

  2. मृतक की पहचान 16 वर्षीय लकी कुमार के रूप में हुई।

  3. परिजनों ने बताया कि लकी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

जागरण संवाददाता नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। धूमनगर रेलवे लाइन के समीप हड़बोड़ा नदी में मंगलवार को नहाने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या सात निवासी राधेश्याम प्रसाद के पुत्र लकी कुमार (16) के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि लकी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे घर से यह कहकर निकला था कि मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहा है। इसके बाद वह करीब 2 बजे हड़बोड़ा नदी के समीप पहुंच गया और अकेले नहाने लगा।

नदी किनारे बकरी चरा रहीं महिलाओं ने लकी को पानी में डूबते देखा। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने नदी में किशोर की तलाश शुरू कर दी।

इसी क्रम में करीब संध्या 6 बजे किशोर का शव नदी से निकल गया। वार्ड पार्षद मोहम्मद हसनैन ने बताया कि लकी वार्ड संख्या सात निवासी राधेश्याम प्रसाद का पुत्र था। परिजनों के अनुसार, लकी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी।

घटना की सूचना मिलने पर राजस्व अधिकारी अशोक कुमार तथा शिकारपुर थाना के एसआई जय भगवान और विनोद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रही है।