    Sugauli vidhan sabha Chunav Result: सुगौली विधानसभा सीट पर किसे मिलेगी जीत? नतीजे सबसे पहले LIVE

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:34 AM (IST)

    Sugauli  election Result : सुगौली विधानसभा सीट पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां कुल पांच उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे। 11 नवंबर को हुए मतदान में 69.92% वोट पड़े, जिसके परिणाम आज 14 नवंबर को आ रहे हैं। 2020 में राजद के शशि भूषण सिंह ने यह सीट जीती थी। 2015 में भाजपा के रामचंद्र सहनी विजेता रहे थे। 

    डिजिटल डेस्क, सुगौली। सुगौली विधानसभा सीट (Sugauli vidhan sabha Chunav Result) पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पूर्वी चम्पारन लगता है। इस सीट पर कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां लोजपा ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता

    यहां लोजपा ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जनसुराज पार्टी ने अजय कुमार झा, बसपा ने जुल्फिकार आफताब, जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) ने श्याम किशोर चौधरी, और किसान सुराज दल ने जितेंद्र तिवारी पर दांव खेला है।

    बिहार चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को सुगौली सीट पर कुल 69.92 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजद के शशि भूषण सिंह ने जीत दर्ज की थी।

    सुगौली विधानसभा के प्रत्याशी

    1. राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, लोजपा
    2. अजय कुमार झा, जनसुराज पार्टी
    3. श्याम किशोर चौधरी, जनशक्ति जनता दल(जेजेडी)
    4. जुल्फिकार आफताब, बसपा
    5. जितेंद्र तिवारी, किसान सुराज दल

    सुगौली विधानसभा: एक नजर

    • कुल मतदाता : 282960
    • पुरुष : 150833
    • महिला : 132116
    • मंगलामुखी मतदाता : 11
    • बुजुर्ग मतदाता : 2373
    • दिव्यांग : 2563
    • पहली बार वोट देंगे
    • कुल : 5025
    • पुरुष : 3541
    • महिला : 2220

    2020 का चुनाव परिणाम

    • शशिभूषण सिंह (राजद) : विजेता
    • कुल प्राप्त मत : 65267
    • उप विजेता : रामचंद्र सहनी
    • कुल प्राप्त मत : 61820
    • जीत का अंतर : 3447

    2015 का चुनाव परिणाम

    • रामचंद्र सहनी (भाजपा) : विजेता
    • कुल प्राप्त मत : 62384
    • उप विजेता : ओमप्रकाश चौधरी, राजद
    • कुल प्राप्त मत : 54628
    • जीत का अंतर : 7756