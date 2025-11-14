Sugauli vidhan sabha Chunav Result: सुगौली विधानसभा सीट पर किसे मिलेगी जीत? नतीजे सबसे पहले LIVE

डिजिटल डेस्क, सुगौली। सुगौली विधानसभा सीट (Sugauli vidhan sabha Chunav Result) पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पूर्वी चम्पारन लगता है। इस सीट पर कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां लोजपा ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता

यहां लोजपा ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जनसुराज पार्टी ने अजय कुमार झा, बसपा ने जुल्फिकार आफताब, जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) ने श्याम किशोर चौधरी, और किसान सुराज दल ने जितेंद्र तिवारी पर दांव खेला है।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को सुगौली सीट पर कुल 69.92 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजद के शशि भूषण सिंह ने जीत दर्ज की थी।