West Champaran News: फंदे से लटका मिला मां का शव, पास में ही बेड पर सो रही थी मासूम बच्ची

Bihar News साठी थाना क्षेत्र में विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में मृतका के घर पुलिस पहुंची। फिर दुपट्टे से पंखे में लटक रहे शव को उतारा गया। मृतका के पिता प्रेम चंद्र शर्मा ने हत्या के बाद फंदे से शव लटकाने की आशंका व्यक्त की है ।

फंदे से लटका मिला मां का शव, पास में ही बेड पर सो रही थी मासूम बच्ची

साठी/पश्चिम चंपारण, संवाद सूत्र : साठी थाना क्षेत्र की धोबनी धर्मपुर पंचायत के धर्मपुर गांव के वार्ड संख्या चार में विवाहिता का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। शव के पास में ही बेड पर उसकी तीन वर्ष की बेटी सोई हुई थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे आसपास के लोग पहुंचे तो श्याम सागर शर्मा की पत्नी सविता देवी का शव फंदे से लटकता मिला। विवाहिता की उम्र 28 वर्ष है। पिता ने व्यक्त की हत्या की आशंका सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में मृतका के घर पुलिस पहुंची। फिर दुपट्टे से पंखे में लटक रहे शव को उतारा गया। मौके से पुलिस ने मृतका का मोबाइल बरामद किया है। मृतका के पिता प्रेम चंद्र शर्मा ने हत्या के बाद फंदे से शव लटकाने की आशंका व्यक्त की है। ग्रामीणों ने बताया कि एक माह पूर्व सविता का पति कमाने के लिए बाहर सउदी अरब गया था तो वह बच्ची को लेकर मायके चली गई थी। गुरुवार की शाम ही वह बेटी को लेकर ससुराल धर्मपुर आई थी। पति-पत्नी के बीच हुई थी कहासुनी मोबाइल में मिली कॉल रिकार्डिंग के मुताबिक, फोन पर पति-पत्नी के बीच रात में कहासुनी हुई थी। पति ने उसे डांट-फटकार लगाई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी वजह से फंदे से लटककर महिला ने जान दी है। जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी वर्ष 2016 में हुई थी। एक वर्ष तक सबकुछ ठीक ठाक था। उसके बाद पति-पत्नी में विवाद होने लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार इस वजह से दो बार पंचायत भी हो चुकी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मोबाइल में मिली कॉल रिकार्डिंग से मामला पति-पत्नी के विवाद से आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विवाहिता के पिता ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।

Edited By: Aysha Sheikh