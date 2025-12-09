Bihar News : चमक उठी सरैयामन झील, बढ़ गई रौनक... 48 घंटे में कमाई का नया रिकार्ड

जागरण संवाददाता, बेतिया । सरैयामन रामसर झील पर्यटकों को लुभा रही है। तीन दिन पहले शुरू हुई बोटिंग से एक लाख रुपये से अधिक आमदनी हुई है। वन विभाग का दावा है कि राजस्व प्राप्ति के मामले में आठ वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कम नहीं होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये व पैडल बोटिंग के लिए 100 रुपये टिकट है। बच्चों के लिए यह राशि 50 रुपये है। पर्यटन क्षेत्र में भ्रमण के लिए 10 रुपये, बच्चों के लिए पांच रुपये की टिकट है।

ई-रिक्शा के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये निर्धारित किया गया है। ई रिक्शा से पर्यटक झील के चारों ओर बनाए गए पर्यटन रूट से विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों का दीदार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरैयामन में 20 मिनट तक बोटिंग कर इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आंनद भी ले रहे हैं।

उदयपुर सरैयामन में हीरण, शाही, जंगली सुअर, नीलगाय सहित अन्य छोटे-छोटे जानवरों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि बोटिंग के लिए शिकारा नाव रोमांचित कर रहा है। प्रवासीय पक्षियों का होता अवलोकन झील के किनारे पक्षी अवलोकन केंद्र बनाया गया है, जहां से लोग प्रवासी व देसी प्रजाति की पक्षियों का अवलोकन कर सकते हैं। रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कामन पोचार्ड, रूडी सेल डक, ग्रेट क्रिस्टेड ग्रेब, पिनटेल डक, कामन टील, पाड हीरोन, इगरेट्स, परपल मोरफेन आदि विदेशी पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मनोरम बनाता है।

ह्वाइट क्रेस्टेट बूलबूल, रेड ह्वीस्कल्ड बलबूल, ब्लैक बर्ड जैसी भारतीय मूल की लालसर पक्षियों का यह पसंदीदा ठिकाना है। ठंडे प्रदेश से आने वाले पक्षियों के प्रजनन के लिए भी यहां का वातावरण उपयुक्त है। प्रजनन के बाद अपने बच्चों के साथ चिड़ियां पुन: अपने प्रदेश को लौट जाती हैं। झील में मौजूद विभिन्न प्रजाति की मछलियां उनकी आहार बनती हैं।

बेतिया नगर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है यह झील सरैयामन रामसर झील बेतिया नगर से छह किलोमीटर दूरी पर है। इस वजह से भी लोग यहां आसानी से पहुंच पा रहे हैं। यहां आने जाने के लिए हर समय सवारी उपलब्ध है। जिला मुख्यालय एवं बगल के जिलों पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज के लोगों के लिए यह जगह पर्यटन के लिए बेहतर साबित हो रहा है।