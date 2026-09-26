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राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे पश्चिम चंपारण के तीन खिलाड़ी, श्रीनगर के लिए रवाना

By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:07 PM (IST)

नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण के तीन खिलाड़ी श्रीनगर में होने वाली 10वीं राष्ट्रीय सीनियर गतका चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ...और पढ़ें

संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। सौ. खिलाड़ी

संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। सौ. खिलाड़ी

HighLights

  1. नरकटियागंज के तीन खिलाड़ी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

  2. अभिषेक कुमार, शिवम कुमार, सीमा कुमारी श्रीनगर के लिए रवाना हुए।

  3. गतका सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट है, राष्ट्रीय खेलों में शामिल।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। श्रीनगर के शेरे-ए-कश्मीर इनडोर स्टेडियम में 29 सितंबर से आयोजित होने वाली 10वीं राष्ट्रीय सीनियर गतका चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व नरकटियागंज के तीन खिलाड़ी करेंगे।

चयनित खिलाड़ी अभिषेक कुमार, शिवम कुमार और सीमा कुमारी शनिवार को ट्रेन से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। प्रतियोगिता को लेकर तीनों खिलाड़ियों में खासा उत्साह और आत्मविश्वास देखा जा रहा है।

क्षेत्र के लिए गौरव की बात

जिला गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जिले के तीन खिलाड़ियों का चयन क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है।

संस्था के सचिव सह प्रशिक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि गतका सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट व खेल विधा है। इसका शारीरिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है।

राष्ट्रीय खेलों में शामिल

बिहार गतका एसोसिएशन के महासचिव भोला कुमार थापा ने बताया कि भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ ने गतका को पारंपरिक खेल के रूप में मान्यता दी है।

इसे राष्ट्रीय खेलों की सूची में भी शामिल किया गया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और समाजसेवियों में खुशी का माहौल है।

रवानगी के समय टाउन क्लब के सचिव सुनील वर्मा, रोटरी क्लब के सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अंबुज श्रीवास्तव, अवध किशोर सिन्हा, सत्यम कुमार, चंदन कुमार और सुमित कुमार गुप्ता समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दीं।