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    Bihar News : रामनगर के राजा धनंजय विक्रम शाह नहीं रहे, राज परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर

    By Gaurav Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:20 PM (IST)

    रामनगर राज परिवार के राजा धनंजय विक्रम शाह (66) का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जहां वे करीब एक साल से इलाजरत थे। उनके निधन से रामनगर मे ...और पढ़ें

    राजा धनंजय विक्रम शाह की फाइल फोटो।

    राजा धनंजय विक्रम शाह की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. रामनगर राज परिवार के राजा धनंजय विक्रम शाह का निधन।

    2. दिल्ली में एक साल से चल रहा था उनका इलाज।

    3. अंतिम संस्कार वाल्मीकिनगर के त्रिवेणी संगम पर होगा।

    संवाद सूत्र, रामनगर (पश्चिम चंपारण) । रामनगर राज परिवार के लिए दुखद खबर है। राज परिवार के राजा धनंजय विक्रम शाह (66) का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। करीब एक साल से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था।

    निधन के समय उनकी बहन उज्ज्वला राणा और इकलौते पुत्र दुष्यंत विक्रम शाह उनके साथ मौजूद थे। उनकी पत्नी अनु धनंजय शाह फिलहाल रामनगर स्थित आवास पर हैं।

    एक साल से दिल्ली में चल रहा था इलाज

    राजा धनंजय विक्रम शाह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले एक साल से उनका उपचार दिल्ली के निजी अस्पताल में जारी था। सोमवार की शाम उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही रामनगर में शोक की लहर दौड़ गई।

    राजा नारायण विक्रम शाह के इकलौते पुत्र थे

    धनंजय विक्रम शाह स्व. राजा नारायण विक्रम शाह और स्व. रानी जयंती शाह के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता राजा नारायण विक्रम शाह रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे थे। सामाजिक कार्यों में भी राज परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

    अस्पताल के लिए जमीन की थी दान

    रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि राजा नारायण विक्रम शाह ने सरकार को दान स्वरूप दी थी। इस योगदान को आज भी क्षेत्र के लोग याद करते हैं। राज परिवार का रामनगर के सामाजिक जीवन से पुराना जुड़ाव रहा है।

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    त्रिवेणी संगम पर होगा अंतिम संस्कार

    राज परिवार से जुड़े राजेश चौबे के अनुसार, राजा धनंजय विक्रम शाह का पार्थिव शरीर दिल्ली से रामनगर लाया जा रहा है। इसके बाद वाल्मीकिनगर स्थित त्रिवेणी संगम के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना है।

    निधन पर लोगों ने जताया शोक

    राजा धनंजय विक्रम शाह के निधन की खबर से रामनगर के लोगों में शोक है। मधुकर राय, डॉ. किरण शंकर झा, इंजीनियर रतन शंकर झा, आनंद रेमी, अजय सिंह, भावेश रेमी, रितेश रेमी, अर्पित आनंद, सूरज कुमार, संदीप उपाध्याय, संदीप मिश्र, नवीन श्रीवास्तव और शिक्षक दिनेश मुखिया समेत दर्जनों लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। लोगों ने दिवंगत राजा के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।