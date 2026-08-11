Bihar News : रामनगर के राजा धनंजय विक्रम शाह नहीं रहे, राज परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर

संवाद सूत्र, रामनगर (पश्चिम चंपारण) । रामनगर राज परिवार के लिए दुखद खबर है। राज परिवार के राजा धनंजय विक्रम शाह (66) का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। करीब एक साल से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था।

निधन के समय उनकी बहन उज्ज्वला राणा और इकलौते पुत्र दुष्यंत विक्रम शाह उनके साथ मौजूद थे। उनकी पत्नी अनु धनंजय शाह फिलहाल रामनगर स्थित आवास पर हैं। एक साल से दिल्ली में चल रहा था इलाज राजा धनंजय विक्रम शाह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले एक साल से उनका उपचार दिल्ली के निजी अस्पताल में जारी था। सोमवार की शाम उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही रामनगर में शोक की लहर दौड़ गई।

राजा नारायण विक्रम शाह के इकलौते पुत्र थे धनंजय विक्रम शाह स्व. राजा नारायण विक्रम शाह और स्व. रानी जयंती शाह के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता राजा नारायण विक्रम शाह रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे थे। सामाजिक कार्यों में भी राज परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अस्पताल के लिए जमीन की थी दान रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि राजा नारायण विक्रम शाह ने सरकार को दान स्वरूप दी थी। इस योगदान को आज भी क्षेत्र के लोग याद करते हैं। राज परिवार का रामनगर के सामाजिक जीवन से पुराना जुड़ाव रहा है।

खबरें और भी







त्रिवेणी संगम पर होगा अंतिम संस्कार राज परिवार से जुड़े राजेश चौबे के अनुसार, राजा धनंजय विक्रम शाह का पार्थिव शरीर दिल्ली से रामनगर लाया जा रहा है। इसके बाद वाल्मीकिनगर स्थित त्रिवेणी संगम के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना है।