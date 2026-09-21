पंचायत चुनाव से पहले रामनगर में बदलेगा समीकरण, 18 की जगह 25 से 27 पंचायतों का प्रस्ताव

संवाद सूत्र, रामनगर (पश्चिम चंपारण)। पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन सरकारी निर्देश पर चल रहा है। जिससे इस बार पंचायत चुनाव होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। काम भी इस पर तेजी से चल रहा है।

रामनगर प्रखंड में भी पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिसको लेकर चर्चा भी खूब चल रही है। पंचायतों के स्वरूप भी इससे बदलेगा।

वहीं पंचायत में बढ़ोतरी के साथ आरक्षण रोस्टर में भी फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। अंदाजा है कि प्रखंड में वर्तमान 18 पंचायतों के स्थान पर अब बढ़कर 25 से 27 पंचायत हो सकता है। जिसके गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विभागीय सूत्रों की माने तो पंचायतों के परिसीमन को लेकर मैपिंग का कार्य पूरा कर प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। विभागीय स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पर काम होगा। इधर नए पंचायतों के गठन से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा, वहीं पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पंचायतों के परिसीमन के तहत आबादी, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। एक पंचायत के कुछ क्षेत्रों को दूसरी पंचायत में शामिल किए जाने तथा नई पंचायतों के गठन के बाद पंचायतों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित होंगी। वहीं बदले परिवेश में अब पंचायत स्तर पर कई उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं।