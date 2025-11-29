Language
    दो दिन की राहत, फिर शुरू हुआ कब्जा, रामनगर में अभियान के बावजूद सड़क किनारे सजी दुकानें

    By Gaurav Verma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सड़क किनारे फिर से दुकानें सज गई हैं, जिससे यातायात में बाधा आ रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना वसूला जाएगा और ठेले जब्त किए जाएंगे। वेंडर जोन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

    रामनगर में अभियान के बावजूद सड़क किनारे सजी दुकानें

    संवाद सूत्र, रामनगर। नगर में दो दिन पहले चलाए गए दो दिवसीय अतिक्रमण अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिला था,लेकिन शनिवार को फिर लोग काबिज हो गए। जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा।

    गोला बाजार से हिंद सिनेमा चौक होते हुए नारायणापुर रोड तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। टिन शेड के छज्जे हटाए गए, रैली बाजार के फुटपाथ पर बनी अस्थायी दुकानों को साफ कराया गया और ठेला-रेहड़ी वालों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे दोबारा सड़क के किनारे दुकान न लगाएं। 

    रामरेखा नदी छठ घाट पर स्थानांतरित

    रामरेखा नदी पुल पर मौजूद सभी सब्जी विक्रेताओं को भी हटाकर उन्हें रामरेखा नदी छठ घाट पर स्थानांतरित किया गया। अभियान के बाद सड़क पूरी तरह साफ हो गई थी और आवागमन में होने वाली परेशानी व जाम की समस्या लगभग समाप्त हो गई थी। लोगों ने राहत की सांस भी ली थी।

    लेकिन अब स्थिति फिर पहले जैसी बनने लगी है। धीरे-धीरे अतिक्रमणकारी फिर से सड़क किनारे कब्जा जमाने लगे हैं। रामरेखा पुल पर ठेला-रेहड़ी दोबारा लगने लगे हैं जबकि रैली बाजार में भी फुटपाथियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। 

    यदि प्रशासन ने तत्काल रोक नहीं लगाई तो कुछ ही दिनों में पुराने हालात लौट आएंगे और वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतें होने लगेंगी।

    वेंडर जोन बनाने का प्रयास 

    हालांकि फुटपाथी दुकानदारों की अपनी मजबूरी भी है। नगर में न तो किसी प्रकार की स्थायी सब्जी-फल मंडी है और न ही कोई निर्धारित वेंडर जोन। नगर परिषद कई बार वेंडर जोन बनाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में सभी छोटे-बड़े विक्रेताओं को मुख्य सड़क के किनारे ही ठेला लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 

    इसका नतीजा यह होता है कि सड़क संकरी हो जाती है और जाम की समस्या बढ़ने लगती है। इसी बीच हरिनगर शुगर मिल का गन्ना पेराई सीजन शुरू होने से ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाएगा, ऐसे में अतिक्रमण पर नियंत्रण बेहद जरूरी हो गया है।

    दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा

    कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण अभियान अब नियमित रूप से चलाया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करते पाए गए दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा और उनके ठेले भी जब्त किए जाएंगे। 

    उन्होंने कहा कि वेंडर जोन पर गंभीरता से विचार हो रहा है और रामरेखा नदी के घाट पर उपलब्ध जगह को इसके लिए विकसित करने की योजना है।