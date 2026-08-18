West Champaran : संजय जायसवाल के मानहानि केस में प्रशांत किशोर ने दाखिल किया जवाब, मुकदमा खारिज करने की मांग

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। सांसद डा. संजय जायसवाल के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करना जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को भारी पड़ता दिख रहा है। उनके विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में अब न्यायालय में उनका पक्ष सामने आया है।

प्रशांत किशोर की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लिखित जवाब दाखिल किया है। हालांकि, जवाब दाखिल करने के दौरान प्रशांत किशोर स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ताओं के माध्यम से दिया जवाब प्रशांत किशोर की ओर से अधिवक्ता प्रकाश दुबे, अनीश तिवारी और अनुराधा कुमारी ने जवाब दाखिल किया। बताया गया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जांच साक्ष्य के दौरान वाद में अभियुक्त बनाए गए प्रशांत किशोर को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके अनुपालन में उनका जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मुकदमे को बताया राजनीति से प्रेरित अधिवक्ताओं के अनुसार, प्रशांत किशोर ने अपने जवाब में सांसद डा. संजय जायसवाल की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर दायर किया गया है। जवाब में पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए न्यायालय से वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सांसद के अधिवक्ताओं ने किया विरोध इधर, सांसद डा. संजय जायसवाल के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार वर्मा और चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने प्रशांत किशोर की ओर से दाखिल जवाब को तर्कसंगत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जवाब बेबुनियाद है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

15 अक्टूबर को अगली सुनवाई मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। मालूम हो कि डा. संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था कि बेतिया आगमन के दौरान प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।