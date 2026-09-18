West Champaran : छात्रा के अपहरण के आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, थानेदार समेत दो चोटिल
बेतिया में एक छात्रा के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने गई जगदीशपुर पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस हमले ...और पढ़ें
HighLights
छात्रा के अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला।
जगदीशपुर थानाध्यक्ष नितेश कुमार और महिला पुलिसकर्मी अभिज्ञान कुमारी गंभीर घायल।
हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, आरोपी अभिषेक राज गिरफ्तार।
संवाद सूत्र, जगदीशपुर (पश्चिम पंचारण)। बेतिया नगर के एक मुहल्ले की छात्रा के अपहरण के आरोपित को गुरुवार की रात में गिरफ्तार करने के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के झखरा गांव में गई पुलिस टीम पर आरोपितों के स्वजन समेत अन्य ने हमला कर दिया।
हमले में जगदीशपुर थानाध्यक्ष नितेश कुमार , महिला पुलिस कर्मी अभिज्ञान कुमारी गंभीर रुप से घायल हैं। जबकि चौकीदार समेत तीन अन्य को भी चाेट लगी है। हालांकि पुलिस ने छात्रा के अपहरण के आरोपित अभिषेक राज को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने के आरोप में नौ नामजद समेत अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बताया जाता है कि दिल्ली के एक मदरसा में पढ़ रही छात्रा की तबीयत खराब होने के दौरान घर आई थी। उसी दौरान अज्ञात मोबाइल धारक ने उसका अपहरण कर लिया।
मामले में छात्रा की मां ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिसिया जांच में झकरा गांव के अभिषेक राज को आरोपित किया गया। नगर थाने के पुलिस अधिकारी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के साथ जगदीशपुर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए गई थी।
आरोपित घर के पास सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा था। पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा, जवानों ने पकड़ने का प्रयास किया तो घर से महिला एवं पुरुष लाठी-डंडे और बांस के फट्टे लेकर मौके पर पहुंच गए।
थानाध्यक्ष नितेश कुमार के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। महिला सिपाही अभिज्ञान कुमारी के शरीर पर डीजल फेंककर आग लगाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने अभिषेक राज को गिरफ्तार किया।
घायल थानेदार एवं पुलिसकर्मियों का इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन कराया गया। थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि मामले में सुरेश प्रसाद, नितेश कुमार, उदय कुमार, मीणा देवी, उषा देवी, सुनीता देवी, रानी कुमारी, नीतू देवी और अभिषेक राज व अन्य आठ दस अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी आरोपित घर से फरार हैं।