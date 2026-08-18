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बिहार में मुफ्त बिजली का अवसर, पीएम सूर्य घर योजना में अब लाभार्थी को मिलेगा 98 हजार तक अनुदान

By Sunil Tiwari Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:44 PM (GMT+05:30)

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। अब उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 40 हजार, 2 किलोवाट पर 80 हजार और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम 98 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

पीएम सूर्य घर योजना: सोलर रूफटॉप पर अब 98 हजार तक का बढ़ा हुआ अनुदान (AI Generated Image)

पीएम सूर्य घर योजना: सोलर रूफटॉप पर अब 98 हजार तक का बढ़ा हुआ अनुदान (AI Generated Image)

HighLights

  1. पीएम सूर्य घर योजना में अनुदान राशि बढ़ी।

  2. 1 किलोवाट पर 40 हजार, 2 किलोवाट पर 80 हजार।

  3. 3 किलोवाट या अधिक पर 98 हजार तक अनुदान।

जागरण संवाददाता, बेतिया। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बचत करने का बेहतर मौका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सरकार ने सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की है।

इसकी जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता मदन कुमार ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को एक किलोवाट पर 40 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 80 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

पहले एक किलोवाट पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार तथा तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता था। अनुदान में हुई बढ़ोतरी से अब अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने का लाभ मिलेगा।

बिजली बिल में बचत के साथ मुफ्त बिजली का अवसर

योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली के खर्च को कम करना है। विद्युत कार्यपालक अभियंता मदन कुमार ने कहा कि सोलर रूफटॉप लगाने से उपभोक्ता अपनी बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि पात्र उपभोक्ता योजना के तहत जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर बढ़े हुए अनुदान का लाभ उठाएं।