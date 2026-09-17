पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीपों से जगमगाया बेतिया, सागर पोखरा और जीएमसीएच में मुख्य आयोजन

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। भाजपा की ओर से गुरुवार को बेतिया शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दीपोत्सव मनाया गया।

नगर के प्रसिद्ध सागर पोखरा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुए। दीपावली जैसा दिखा नजारा सांसद डा. संजय जायसवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव की मौजूदगी में मिट्टी के दीप जलाए गए। दीप प्रज्वलित होते ही सागर पोखरा और जीएमसीएच परिसर अद्भुत रोशनी से जगमगा उठे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

31 मंडलों में जलाए दीप पार्टी की ओर से जिले के सभी 31 मंडलों में सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाने का कार्यक्रम हुआ। जीएमसीएच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एक हजार मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए गए। जीएमसीएच की प्राचार्य सुधा चंद्र भी इस आयोजन में शामिल हुईं।

बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय दीपावली की तर्ज पर मनाए गए इस उत्सव के लिए पहले से ही मंडल और बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी गई थीं। प्रत्येक बूथ के कम से कम 100 घरों में दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा मठ-मंदिरों और दलित बस्तियों में भी दीपोत्सव मनाया गया।