मजदूरी के लिए इंदौर भेजे जा रहे 22 बच्चों को आरपीएफ ने सोमवार को पटना जंक्शन से मुक्त कराया। साथ ही तीन तस्करों को भी पकड़ कर जीआरपी के हवाले कर दिया। इस दौरान आरपीएफ के साथ पटना पुलिस की एएचटीयू (मानव तस्कर निरोधक इकाई) और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की टीम भी थी। इस कार्रवाई का नाम आरपीएफ ने ‘ऑपरेशन आहट’ रखा है।

पटना में ऑपरेशन आहट: मजदूरी के लिए इंदौर भेजे जा रहे 22 बच्चे कराए गए मुक्त, तीन मानव तस्कर धराए

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पटना: मजदूरी के लिए इंदौर भेजे जा रहे 22 बच्चों को आरपीएफ ने सोमवार को पटना जंक्शन से मुक्त कराया। साथ ही तीन तस्करों को भी पकड़ कर जीआरपी के हवाले कर दिया। इस दौरान आरपीएफ के साथ पटना पुलिस की एएचटीयू (मानव तस्कर निरोधक इकाई) और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की टीम भी थी। इस कार्रवाई का नाम आरपीएफ ने ‘ऑपरेशन आहट’ रखा है। मुक्‍त कराए गए बच्‍चों के पर‍िजनों से किया जा रहा संपर्क आरपीएफ निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि तीन में दो तस्कर इंदौर के हैं, जबकि मुक्त कराए गए बच्चे पश्चिम चंपारण के निवासी हैं। संस्था के माध्यम से उनके अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है। मुक्त कराए गए बच्चों को ‘अपना घर’ बाल सुधार गृह में रखा गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या दो पर सोमवार की सुबह दस बजे आरपीएफ की टीम ने गश्त के क्रम में संदिग्ध स्थिति में 22 बच्चों को देखा। वहां तीन लोग उनकी निगरानी में खड़े थे। आरपीएफ की टीम ने घेराबंदी कर दी और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया। उन लोगों ने बताया कि वे इन बच्चों को इंदौर में मजदूरी कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उनके माता-पिता की भी सहमति ली है। सभी बच्चों की आयु 11 से 15 वर्ष के बीच है। आरपीएफ ने मानव तस्करी और बाल मजदूरी कराने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

Edited By: Prateek Jain