बिहार में मानवता शर्मसार, बकरी चराने गई 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म; खून से लथपथ मिली मासूम

जागरण संवाददाता, बेतिया। लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव से नदी किनारे बकरी चराने गई नौ वर्षीय किशोरी से उसके गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया है।

गंभीर हालत में किशोरी का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहा है। घटना 27 नवंबर की दोपहर एक बजे की बताई जा रही है।

नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर मेराज अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने बताया है कि उनकी पुत्री नदी किनारे बकरी चराने गई थी।

उसी दौरान मेराज अंसारी ने उसे अकेला देख जबरन पकड़ लिया और पास के गड्ढे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से गुजर रहे किशोरी के चाचा ने देखा और पकड़कर घर पहुंचाया।

किशोरी खून से लथपथ थी। उसने पूछताछ में बताया कि मेराज अंसारी ने उसका मुंह बांधकर उसके साथ गंदा काम किया है। इसके बाद लड़की की मां उसे लेकर लौरिया अस्पताल गई। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच मे ंजुटी हुई है।