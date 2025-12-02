Language
    बेतिया में मारपीट के दौरान गर्भवती महिला को लगी थी चोट, जन्म के 28वें दिन नवजात की मौत

    By Madhusudan Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    बेतिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में मारपीट की एक घटना के बाद एक गर्भवती महिला घायल हो गई थी। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी 28 दिन बाद मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    नवजात की मौत के बाद उदास परिजन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बेतिया। बैरिया थाना क्षेत्र के तिलंगही पंचायत स्थित बगही नवका टोला में मारपीट में गर्भवती महिला को चोट लगी थी।

    जन्म के 28वें दिन बच्चे की मौत हो गई। जीएमसीएच में मंगलवार को नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृत बच्चा राजन चौधरी का पुत्र था।

    मृतक की दादी लीलावती देवी ने बताया कि गाय बांधने को लेकर विवाद की वजह से बीते चार नवंबर की शाम में मारपीट हुई थी, जिसमें गर्भवती प्रीति देवी घायल हो गई।

    आनन-फानन में परिजन पीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने सर्जरी कर प्रसव कराया। जन्म के वक्त ही शिशु की हालत नाजुक थी, जिसे तत्काल बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया।

    14 दिनों तक जीएमसीएच में इलाज चला, उसके बाद परिजन बच्चे को घर ले आए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी।

    उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार की सुबह मौत हो गई। बैरिया के थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज है।

