Gaya News टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकि नगर वन इलाके में पड़ोसी देश नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र से घुसपैठ कर नेपाली हाथियों का झुंड टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर गया है। झुंड ने वन विभाग के बेरियर तोड़ डाले हैं। जब तक हाथी नेपाल की तरफ वापसी नहीं कर लेते उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।

Gaya News: कालेश्वर मंदिर के पास पहुंचे नेपाली हाथी, झुंड ने तोड़ दिए वन विभाग के बैरियर

Your browser does not support the audio element.

गया, वाल्मीकि नगर, संवाद सूत्र। टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में पड़ोसी देश नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से वाल्मीकिआश्रम क्षेत्र से घुसपैठ कर नेपाली हाथियों का झुंड टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर गया है। मंगलवार की रात एक नेपाली हाथी को कालेश्वर मंदिर के पास देखा गया है। चार से पांच हाथियों के झुंड में पहुंचने की सूचना है। हालांकि वीटीआर प्रशासन को तीन ही हाथियों के पगमार्क मिले हैं। हाथियों ने कौलेश्वर के बाद एक वन विभाग के बैरियर को तोड़ दिया है। सावधानी बरतते हुए वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र के रेंजर अवधेश कुमार सिंह ने टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी उठाने वाले चारों गजराजों को कोतराहां में मौजूद कौशल विकास केंद्र शिफ्ट में कर दिया है। वन विभाग द्वारा नेपाली हाथियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आम लोगों से जंगल के भीतर कोर एरिया में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जंगली हाथियों का स्वभाव आक्रामक होता है। जंगली हाथी लगातार वीटीआर में विचरण कर रहें हैं। मंगलवार की देर रात एक नेपाली हाथी को कालेश्वर मंदिर के पास देखा गया है। फिलहाल उनकी गतिविधियां गौनौली वन क्षेत्र के कक्ष संख्या त्रिवेणी 3 और 4 के बार्डर पर दर्ज की गई है। इस बाबत सीएफ नेशामणि ने बताया कि पगमार्क के आधार पर नेपाली हाथियों की संख्या दो तीन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व और नेपाल का चितवन राष्ट्रीय निकुंज आपस में सटे और खुले हुए हैं। जिसका लाभ वन्य जीव उठाते है। जब तक हाथी नेपाल की तरफ वापसी नहीं कर लेते उनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।

Edited By: Jagran News Network