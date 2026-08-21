बिहार में 14 घंटे उत्पात मचाकर नेपाल लौटा गैंडा, नेपाली नागरिक पर किया हमला

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नेपाल से भटककर भारतीय सीमा में पहुंचे गैंडे ने करीब 14 घंटे तक इनरवा और आसपास के सरेह में दहशत बनाए रखी। गन्ने के खेतों में छिपता-छिपाता घूम रहा गैंडा गुरुवार की देर शाम नेपाल लौट गया। हालांकि, लौटते समय भी उसने वहां एक नेपाली नागरिक पर हमला कर दिया। बाइक सवार युवक नाले में गिरकर घायल हो गया।

सुबह से तलाश में जुटे वनकर्मी गैंडे के नेपाल लौटने की सूचना शुक्रवार की सुबह करीब 4:30 बजे वीटीआर के वनकर्मियों को मिली। टीम ने भारत-नेपाल सीमा के आसपास पहुंचकर गैंडे के पगमार्क देखे। इसके बाद उसके नेपाल लौटने की पुष्टि की गई।

14 घंटे तक मची रही दहशत गैंडे के भारतीय सीमा में आने के बाद इनरवा के रामजानकी मंदिर, देवीगंज सरेह समेत आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। गन्ने के खेतों में उसके छिपे होने की आशंका से ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहा। गैंडे के वापस नेपाल चले जाने के बाद इनरवा सहित आसपास के गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली।

लौटते समय नेपाली नागरिक पर हमला नेपाल लौटने के बाद भी गैंडे का उत्पात जारी रहा। भारत-नेपाल सीमा से करीब एक किलोमीटर अंदर विशुनपुरवा गांव के समीप रात करीब नौ बजे उसने शेख कासिम पर हमला कर दिया। वे बाइक से परसवा गांव से अपने घर लौट रहे थे।

बाइक समेत नाले में गिरे कासिम गन्ने के खेत से अचानक निकले गैंडे ने बाइक पर हमला कर दिया। इससे कासिम बाइक समेत नाले में गिर गए और उन्हें हल्की चोट आई। पास की शराब भट्ठी में मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो गैंडा दोबारा गन्ने के खेत में घुस गया।